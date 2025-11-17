ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ରାଜ ଖୋଲିବ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍; ସିସିଟିଭିରୁ ମିଳିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଲା ଏହି ଫୋନ ତଦନ୍ତ ଜାରି

ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୦) ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ, ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓମାର ଉନ୍ ନବିଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଯେ ଓମାର କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବୃହତ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା କି ନାହିଁ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ତଦନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ : ହରିୟାଣାର ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଉମରକୁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ମେୱାଟରେ ଉମରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ନୂତନ ନମ୍ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଖୋଜ ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉମର ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଶକିଲ୍ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗିରଫଦାରୀ ଖବର ଉମରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା, ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନକଲି ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ।

ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଛି: ଗତ ସପ୍ତାହରେ, NIA, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏବଂ J&K ପୋଲିସ ଗତ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉମରର ଗତିବିଧିକୁ ମିନିଟ୍-ପ୍ରତି-ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫରିଦାବାଦରୁ ନୁହ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଡମ୍ପ, ଚାଟ୍ ଡାଟା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମେଳ କରାଯାଉଛି।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନଭେମ୍ବର ୯ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଫୟାଜ ଇଲାହି ମସଜିଦ କିମ୍ବା ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଉମର ଫୋନ୍ ଧରିଥିବାର କୌଣସି ଫୁଟେଜ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ସେ ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ।

ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ, ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ସମୟରେ, ଉମର ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଏକା ବିତାଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନିଖୋଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ, ସେହି ସମୟରେ ମସଜିଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

ଅନେକ ସହରରେ ଚଢାଉ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି: ତଦନ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଫରିଦାବାଦ, ନୁହ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭଗଡ଼ରେ ମସଜିଦ, ଭଡା ଘର, ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଘନଘନ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭଡାଟିଆ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ଏବେ କଣ: ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓମାର ବାରମ୍ବାର ସିମ୍ କାର୍ଡ ବଦଳାଉଥିଲା, ସିଗନାଲ ଏବଂ ବ୍ରିଅର ଭଳି ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, କୋଡ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ।

