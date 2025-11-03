ELI Scheme: ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ ଲାଭ…
ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ । ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏବେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ (ELI)କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ପ୍ରାୟ 19.2 ମିଲିୟନ ନୂତନ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ଦରମା ହିସାବରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 99,446 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ପାଇବେ, ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରାଯିବ।
ELI ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ୟାକେଜର ଅଂଶ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 41 ମିଲିୟନ ଯୁବକଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିପରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ?
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୁବ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଜମା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଛଅ ମାସ ଚାକିରି ପରେ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 12 ମାସ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସହାୟତାର ଏକ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜମା କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସରକାର ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ 3,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ରାଶି EPFO ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
୫୦ ରୁ କମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମରେ ୨ ଜଣ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମରେ ୫ ଜଣ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬ ମାସର ସେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ
କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ EPFO ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ EPFO-ପଞ୍ଜିକୃତ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିପରି ପାଇବେ
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୃଥକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଟୋମେଟିକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତା’ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାରେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଲେଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ EPFO UAN ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।