ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ? ରାମାୟଣର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ରାବଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏବଂ ଧନ୍ୟା ମାଳିନୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବିଜୟାଦଶମୀ କିମ୍ବା ଦଶହରା ପର୍ବ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ (କଳା ପକ୍ଷ) ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମନ୍ଦୋଦରୀ ବ୍ୟତୀତ ରାବଣଙ୍କର କେତେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା।
ରାବଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏବଂ ଧନ୍ୟା ମାଳିନୀ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ମାୟାସୁରଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଧନ୍ୟା ମାଳିନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ରାବଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ରାବଣଙ୍କ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଧୁରା ନାମକ ଏକ ଅପସରା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ୧୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୂଅରେ ବେଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଶାପ ପୂରଣ ହେବା ପରେ, ସେ ମାୟାସୁର ଏବଂ ହେମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନାମ ଦେଇଥିଲେ।
ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ନିଜେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ନୈତିକ ଏବଂ ତର୍କଗତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲେ, ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଏହିପରି ଲଙ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଭଗବାନ ରାମ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ।
ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜଣେ ଦାନଶୀଳ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏ ଲଙ୍କାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଇହେବ। ଏହିପରି, ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଲେ। ବିଭୀଷଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଲଙ୍କାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ।