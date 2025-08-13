ଶରୀରକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ; ସ୍ତନକାଟି ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି 78 ବର୍ଷ ଧରି ସହସ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମର୍ଡର

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 15 ଜାନୁଆରୀ 1947 ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଟା । ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ବେଟି ବେରସିଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ନର୍ଥଟନ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ନଜର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘାସରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଅଜବ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।

ପ୍ରଥମ ନଜରରେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏକ ଧଳା ମାନିକ୍ୱିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ସେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।

ଏହା ଏକ ପୁତ୍ତଳିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ମୃତଦେହ ଥିଲା। ଶରୀରରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନଥିଲା ଏବଂ ଶରୀର ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ, ବେଟି ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୃତଦେହର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁହଁ କଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ମେଳ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମୃତଦେହଟି ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ସର୍ଟଙ୍କର। ସେହି ଏଲିଜାବେଥ୍ ସର୍ଟ ଯିଏ ହଲିଉଡ୍‌ରେ କ୍ୟାରିଅର୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ।

ଡାହାଣ ସ୍ତନ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା

ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଏଲିଜାବେଥ୍ ସର୍ଟଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼, ହାତ ଏବଂ ବେକରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଡାହାଣ ସ୍ତନ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ ବିଶେଷ କୌଶଳରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାଡ଼ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରେପ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲାରେ ୧୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲା। ତଥାପି, ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇ ପାରିନଥିଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଜଣ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନଥିଲେ।

ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଏଲିଜାବେଥ ସର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା?

ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରି ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡେଟ୍ ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କେହି ନା କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କାହା ସହିତ ରହୁଥିଲେ, କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି

୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। The Black Dahila’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ୭୮ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଫବିଆଇ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ବି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

