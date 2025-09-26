5 Rupee Note:ପାଖରେ ଅଛି କି ଏମିତି ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍? ମିଳିବ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା !
5 Rupee Note: ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଏହି ଏମିତି ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତେବେ ପାଇପାରିବେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା! ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ପାଇବେ ଟଙ୍କା...
5 Rupee Note: ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଏହି ଏମିତି ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତେବେ ପାଇପାରିବେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା! ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ପାଇବେ ଟଙ୍କା…
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ନୋଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ନୋଟ ଏବଂ କଏନ୍ ବଦଳରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା। ବିକିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ।
ଆପଣ ଘରୁ ଅନଲାଇନରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି। ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ- ଯଦି ଆପଣ ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପିଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ‘786’ ଲେଖାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ନୋଟ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୋଟ୍ ପଛରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ପଛରେ ଏକ ଟୋକେଇ ରହିଥିବ।
ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ତିନୋଟି ନୋଟ୍ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ, ୭୮୬ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନୋଟ୍ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନୋଟ୍ କେଉଁଠି ବିକ୍ରୟ କରିବେ? ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ Quikr ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ନୋଟର ଏକ ସଫା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।
Disclaimer– ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ୫ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବାର ଦାବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତଥାପି, ସରକାର କାହାକୁ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ନୋଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେନାହିଁ।