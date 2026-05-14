ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା? ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିପାରିବେ କେତେ ଟନ୍ ସୁନା? ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଲିୟନିୟର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଟେସଲା, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ଫାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି $୩୮୦ ରୁ $୪୦୦ ବିଲିୟନ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୩୨ ରୁ ୩୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏଥିରୁ କେତେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ମସ୍କ କେଉଁ ଦେଶର ସୁନା କିଣିପାରିବେ: ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦିଓ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କର ନଗଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ମସ୍କ ନିଜେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶଧନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟ। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସମାନ ସୁନା କିଣିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଟନ୍ ସୁନା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ସେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର କିଣିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।
ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: କ’ଣ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଫୋର୍ବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମଇ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି $୭୮୮ ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ୬୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ $୬୫୯ ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ୫୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ନିଜକୁ ନଗଦ-ଗରୀବ ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ ନଗଦ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୯୫% ସମ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସେୟାରରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ₹୩୦,୦୦୦ ରୁ ₹୪୦,୦୦୦ କୋଟି ନଗଦ ଅଛି।
କ’ଣ ମସ୍କ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୁନା କିଣିପାରିବେ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପ୍ରାୟ $୪,୭୩୦ । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ୧.୬୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି ମସ୍କ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ $୭୮୮ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା କିଣିବେ, ତେବେ ସେ ୫,୧୦୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା କିଣିପାରିବେ।
ଯଦିଓ ଏହି ପରିମାଣ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ମିଳିତ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତଥାପି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ସୁନା ପରିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨୧୨,୦୦୦ ଟନ୍ ସୁନା ଖଣି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ହାରରେ ଏହାର ମୋଟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $୩୨ ଟ୍ରିଲିୟନ ହେବ। ଏପରିକି ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ପରିମାଣର କେବଳ ୨.୫% କିଣିପାରିବ।