ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ, “H-1B ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେରିକା ପାଇଁ କ୍ଷତି”, ଟ୍ରମ୍ପ-ମସ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ
ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପ-ମସ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ H-1B ଭିସା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି। ସେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ଆମେରିକା:
ଏଲୋନ ମସ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସିଇଓ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ।”
ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ଜେରୋଧାର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିଖିଲ କାମଥଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପ୍ରବାସ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେରିକା ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେରିକା ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଛି।”
H-1B ଭିସା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତ:
ମଙ୍ଗଳବାର (୨୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ H-1B ଭିସା ପ୍ରତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରେ ନୂତନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଆଇନଗତ ପ୍ରବାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ।
ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ତିଆରି ଶିଖାଇବେ ବିଦେଶୀ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଆରିଜୋନାରେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ବେକାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ତାହା ଶିଖାଇବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସମାଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ-ମସ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ:
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ “ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାନ କରନ୍ତୁ” ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ, ମସ୍କ ସରକାରୀ ଦକ୍ଷତା ବିଭାଗ (DOGE)ର ସବୁଠାରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଚେହେରା ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।