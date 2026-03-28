ଟ୍ରମ୍ପ-ମୋଦୀଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କି ଏଲୋନ ମସ୍କ? ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଲୋନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ’ଣ କହିଲା: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରି, ଦୁଇ ନେତା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦାବି କରାଯାଇଛି: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଦୁଇ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମସ୍କଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତଭେଦର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ମସ୍କ ମହାକାଶ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ହେଲା: ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହାର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏହି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭାରତ, ତାର ନାଗରିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଏହି ସଙ୍କଟ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପରିବାର ଏବଂ ଆମର କୃଷକ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।