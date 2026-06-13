ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ଧନୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା?

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସ୍ପେଶଏକ୍ସ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ବଜାରରେ ଦମଦାର ଲିଷ୍ଟିଂ ପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧.୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଯାଇଛି

By Manoranjan Sial

ୱାସିଂଟନ୍‌: ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ରହିବେ ନମ୍ବର ୱାନ। ତା’ହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସ୍ପେଶଏକ୍ସ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ବଜାରରେ ଦମଦାର ଲିଷ୍ଟିଂ ପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧.୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୯୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଲିୟନିୟର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସ୍ପେସଏକ୍ସର ଆଇପିଓ ଆମେରିକୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ୧୩୫ ଡଲାର ପ୍ରତି ସେୟାର ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟିଂ ପରେ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧.୭୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମ୍ପାନୀରେ ମସ୍କଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪୨% ଅଂଶଧନ ଅଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରାୟ ୮୬୬ ଅରବ ଡଲାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

ଏଲନ ମସ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଅରବପତିମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟେସଲା ଓ ସ୍ପେସଏକ୍ସର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଗାତାର ବଢାଇଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷରେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ତିନିଟି ଶୂନ୍ୟ ଯୋଡି ଦେଲେ ଓ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୮,୦୦୦ ଦେଇପାରିବେ

ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁମାନ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ପ୍ରାୟ ୬୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବଳକା ରହିବ। ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁଗଲର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲ୍ୟାରିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି।

ସ୍ପେସଏକ୍ସର ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହାରା

ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଡ଼ ଅଂଶ ଟେସଲାରୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାୟ ୮୦% ଅଂଶ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କମ୍ପାନୀର ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ୨୦୨୫ରେ ୧୧.୪ ଅରବ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସଏଆଇ ସହ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବୁଝାମଣା ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଛି।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଫାଇଦା

ସ୍ପେସଏକ୍ସର ସେୟାର ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଫାଇଦା କେବଳ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ୪,୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିିଳିିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରୂପରେ ମିଳିଥିବା ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା; ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଓ ଟେସଲା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି

ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ୧.୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଦେଶର ପୂରା ଅର୍ଥନୀତି (ଜିଡିପି)ଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମସ୍କଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ସେୟାର ରୂପରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନଗଦ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ପେସଏକ୍ସର ନୂଆ ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆଗାମୀ ୩୬୬ ଦିନ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଧନ କାଗଜରେ ଅଛି, ନଗଦ ରୂପରେ ନୁହେଁ। ସ୍ପେସଏକ୍ସର ଏହି ଐତିହାସିକ ଲିଷ୍ଟିଂ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ଟ୍ରିଲିୟନିୟରଙ୍କ ଯୁଗ ଦେଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଦୁଇ…

୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଔଷଧକୁ ଭାରତରୁ ମାତ୍ର ୨,୪୦୦…

‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା; ଉଦ୍ଧବ…

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଚୋର…

1 of 9,727