ଏ କ’ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ ରୁ ବାହାରୁଛି ନିଆଁର ଅଙ୍ଗାର! ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ ବାଉଳା!

Train Viral Video: ଟ୍ରେନ ସିଟରୁ ବାହାରୁଛି ନିଆଁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମଇଳା ଏବଂ ଖରାପ ସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରେନ ୱାଶରୁମର ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ତଳୁ ଅଙ୍ଗାର ଏବଂ ସ୍ପାର୍କିଂ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଜାଦାର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ଟ୍ରେନ ସିଟ୍ ରୁ ସ୍ପାର୍କିଂ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା: ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @rathor7_ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ ୱାଶରୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ତଳୁ ସ୍ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାର ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ସିଟ୍ ତଳେ କିଛି ଜଳୁଛି। ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଦଳୀର ଆକୃତି ବଙ୍କା କାହିଁକି, ସିଧା କାହିଁକି…

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସ୍ପେସ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ;…

ଭିଡିଓରେ, ଟ୍ରେନଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଦାର ମିମ୍ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ପୂର୍ବରୁ ୨.୫ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ମତାମତ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ଘୋଷ୍ଟ ରାଇଡର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଭାଇ, ଏହା କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିଆଁର ଗୋଲା।”

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମାର୍ଭେଲ ସୁପରହିରୋ ଏହିପରି ତିଆରି ହୁଏ।” ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରେଳବାଇର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନେ ଏହି ୱାଶରୁମ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ।” ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣ କେବଳ ଭାରତରେ ଦେଖିପାରିବେ।” ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, “କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଶ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିବେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ।” ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଠାର ତାହାର ସତ୍ୟାସତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

କଦଳୀର ଆକୃତି ବଙ୍କା କାହିଁକି, ସିଧା କାହିଁକି…

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସ୍ପେସ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ;…

ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅସଲି…

ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର,…

1 of 28,349