ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ଶାରୋନ; ପ୍ରେମିକା ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲରେ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି…

ମେଡିକାଲର ଜରୁରୀକାଳିନ ୱାର୍ଡରେ ହେଲା ବାହାଘର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଶାରୋନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ। ବିବାହ ମେକଅପ ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବଧୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅବନୀ। ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାଥିଙ୍କ ହାତ ଧରି ମେଡିକାଲେ ହିଁ ବିବାହ କରିଲା ବର ଶାରୋନ।

ଥୁମ୍ବୋଲିର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ବିବାହ ଥିବାରୁ ମେକଅପ ନେବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ପାର୍ଲର ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ପୁଅର ବ୍ଯବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛି।

କୋଚିର VPS ଲେକଶୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଲାପୁଝା କୋମାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅବନୀ ଏବଂ ଥମ୍ବୋଲିର ବାସିନ୍ଦା ଭିଏମ୍ ଶାରୋନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।

ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଆଜି ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଅବନୀ ବିବାହ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ କୁମାରକୋମ ଯାଗାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସକାଳୁ କାରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୋଟାୟାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବନୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଶାରୋନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ।

12ଟା ବାଜି 15ମିନିଟ ରୁ ଶାଢେ 12 ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେଠାରେ ହିଁ ବିବାହ କରିଯାଇଥିଲା।

ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନା ବରକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ‘ଥାଳି’ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସବୁକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା୍ଦ୍ବାରା କି ଅବନୀକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନଜରରେ ରଖି କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଯପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅବନୀର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ସର୍ଜରୀ କରାଯିବ।

