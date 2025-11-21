ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ୯୦ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏଠି କରନ୍ତି ଭୁଲ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାପ ପଶିଯାଏ, ଏବଂ କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବେ? ହଠାତ୍ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍? କ’ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ୍? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ବେଳେ ବେଳେ ସାପମାନେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍?

ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ: ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ, ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲେ ହୃତପିଣ୍ଡର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଷ ଶରୀରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।

କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ: ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ କାମୁଡ଼ା ଅଂଶକୁ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।

କପଡ଼ା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ: ଯଦି କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ମୁଦି , ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଥାଏ, ତାହାକୁ ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ବାରା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରିବ ।

ପାଣି ଓ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା: ସାପ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଓ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍, କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ଚାପି ଧୋଇବା ବା ରଗଡ଼ିବା ନିଷେଧ।

ବିଷ ଚୁଷିବା ବା କାଟିବା ନିଷେଧ: ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ ଚୁଷିବା କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନକୁ କାଟିବା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ବାରା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ: ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟତମ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ଜରୁରୀ। ସାପର ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାହାର ଫଟୋଉଠାଇଦେବା ଉଚିତ୍। ଯାହାଦ୍ବାରା ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ।

ସତର୍କତା: ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ୮୦% ଘଟଣା ବିଷହୀନ ସାପ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ତଥାପି ଚିକିତ୍ସା ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଶାନ୍ତ ରହି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

