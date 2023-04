ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଆପଲର ଭାରତୀୟ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ୭୦% ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିଛି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଚୀନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆପଲର ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୂଯାୟୀ ଏହି ଚାକିରିରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଆପଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଗତ ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ – ଆପଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରେ ଏହାର ତିନୋଟି ବିକ୍ରେତା ଫକ୍ସକନ୍, ପେଗାଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ୱିଷ୍ଟ୍ରନ୍ ସାମିଲ, ଯାହା ଆଇଫୋନ୍ ଏକତ୍ର କରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟାଟା, ସାଲକମ୍ପ, ଆଭେରୀ ଏବଂ ଜାବିଲ (ଟାଟା, ସାଲକମ୍ପ, ଆଭେରୀ, ଏବଂ ଜାବିଲ) ଭଳି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାଦାନ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କାର‌୍ୟ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ୭୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୧୯-୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ହାରାହାରି ବୟସ ପ୍ରାୟ ୨୧।

In 2 years, over 1 lakh direct jobs in the Apple ecosystem in India.https://t.co/2wVpqN1koV

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) April 18, 2023