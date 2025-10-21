ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେହି ‘ରକ୍ତ ଦ୍ଵାର’, ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ୩୩୧ ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ, ବାବର ଶାସନ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ଶେଷ ମୋହର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୫୨୬ ମସିହାରେ ବାବରଙ୍କ ଶାସନରୁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋଗଲ ଶାସନ ପ୍ରାୟ ୩୩୧ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା ୧୮୫୭ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବ ପରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତରୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେଇଥିଲା।
ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନ୍ (ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଆଁମାର) ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଫାଟକରେ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ନୃଶଂସ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇତିହାସ “ଖୁନି ଦରୱାଜା” ବା “ରକ୍ତ ଦ୍ଵାର ”ନାମରେ ନାମିତ କରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମୋଗଲ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ହତ୍ୟା ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ମୋହର ଥିଲା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲା।
‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’ର କାହାଣୀ: ୧୮୫୭ ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ମେରଠ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜାଫର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମିର୍ଜା ମୁଗଲଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିସଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ .
କମାଣ୍ଡର ହଡସନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ: ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇ, ବ୍ରିଟିଶ କମାଣ୍ଡର ୱିଲିୟମ୍ ହଡସନ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨, ୧୮୫୭ ରେ, ଜାଫରଙ୍କ ତିନି ଜଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ – ତାଙ୍କ ପୁଅ ମିର୍ଜା ମୁଗଲ, ମିର୍ଜା ଖିଜର ସୁଲତାନ ଏବଂ ନାତି ମିର୍ଜା ଆବୁ ବକର – ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ହଡସନ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ତିନି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ଅଭିମୁଖେ ନେଇଗଲେ।
ଖୁନି ଦରୱାଜା: ଯେତେବେଳେ କାଫଲା ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଲାଲ ଦ୍ୱାର (ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁନି ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା)ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ହଡସନ ଡରିଗଲେ କି ଏହି ଭିଟରେ କାଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ । ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କାଫଲାକୁ ଅଟକାଇ ତିନି ବନ୍ଦୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କାଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତା’ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି କଲେ।
ହଡସନ ସେହି ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା।
ଏହି ନୃଶଂସ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ଆଶାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କବର ଦେଇଦେଲା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ରଙ୍ଗୁନ୍ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୭, ୧୮୬୨ରେ ଏକାକୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି, ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।