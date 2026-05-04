ମମତାଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ? ବଙ୍ଗ ମାଟିରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ମଉଳିଗଲା ‘ଘାସଫୁଲ’
ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶାସକ ଟିଏମସି (TMC) ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତିରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିସାରିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୯୩ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ୧୯୦ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଯଦି ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିବ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସୁଦ୍ଧା, ବିଜେପି ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୪୮ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୧୦୦ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଦୁଇ-ତିନୋଟି ଆସନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ ନିଜର ପତିଆରା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଏବଂ ହାୱଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ନାଦିଆ, ଆଲିପୁରଦ୍ୱାର ଏବଂ ମାଲଦା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଥିବା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରେ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଭବାନୀପୁରରେ ୬-୭ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପରେ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥର ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଏକତ୍ରିକରଣ ହୋଇଛି। ମୁସଲିମମାନେ ସେଭଳି ଭାବେ ଟିଏମସିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଭୋଟ୍ ଏକ ମୁସଲିମ ସମର୍ଥକ ଦଳ ସପକ୍ଷକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।”
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ମତଦାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ବାହାରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ଟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗଣତିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।