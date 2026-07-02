ବଦଳିଗଲା ENG vs IND ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ, ୧୦ଟାରେ ନୁହେଁ ଏବେ ଏହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁକାବିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଉପରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୧୦ଟାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।
ENG vs IND 2nd T20I Match Timings: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ୪ ଜୁଲାଇରେ ଏମିରେଟ୍ସ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବି ତା’ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୟ ବଦଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ENG vs IND ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍?
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଡେ-ନାଇଟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ରାତି ୧୦ଟାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ, ତେଣୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଅଲଗା ରହିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହିପରି ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟସ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେବ ENG vs IND ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ?
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ର ଟିଭି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର (ଟେଲିକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ) ସୋନି ନେଟୱର୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଟିଟି ରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ENG vs IND ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ବାର
|ସମୟ (ଭାରତୀୟ ସମୟ)
|ସ୍ଥାନ
|ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦
|୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
|ବୁଧବାର
|ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା
|ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦
|୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
|ଶନିବାର
|ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟା
|ଏମିରେଟ୍ସ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
|ତୃତୀୟ ଟି-୨୦
|୭ ଜୁଲାଇ ୨୦२୬
|ମଙ୍ଗଳବାର
|ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା
|ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ନଟିଂହମ୍
|ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦
|୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
|ଗୁରୁବାର
|ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା
|କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍
|ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦
|୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
|ଶନିବାର
|ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟା
|ଦ ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍, ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାଡ
ଭାରତୀୟ ଦଳ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡ୍ଗେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ
ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟକିପର), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ସାକିବ୍ ମହମୁଦ୍, ଆଦିଲ୍ ରଶିଦ୍, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ, ରେହାନ ଅହମଦ, ସୋନି ବେକର।