ENG vs IND: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହେବନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ! ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ୍‌ରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବୋଧହୁଏ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଡରହମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହେବା ମୁସ୍କିଲ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।

By Priyanka Das

ENG vs IND: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିକଟରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମ୍ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ୧୫ ବର୍ଷର ଯୁବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେଲାନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହେବା ମୁସ୍କିଲ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଡରହମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସେସନ୍‌ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପୂର୍ବଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ସହିତ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେବ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷା

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ସହିତ ଅଧିକ ଖେଳବାଡ଼ କରିବା ମୁଡ୍‌ରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ସହିତ ହିଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି (ଧାରାବାହିକତା) ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଆସୁଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ସୋମାଲିଆ ଓ ତୁର୍କୀର…

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କୋଟିପତି ବାବୁ; ମିଳିଲାଣି…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକେଦାର ଫର୍ମ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକେଦାର୍ ଫର୍ମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲରଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ENG vs IND ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍

ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ ବାର ସମୟ (ଭାରତୀୟ ସମୟ) ସ୍ଥାନ
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ବୁଧବାର ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଶନିବାର ସଞ୍ଜ ୭:୦୦ ଟା ଏମିରେଟ୍ସ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ନଟିଂହମ୍
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ୯ ଜୁଲାଇ ୨୦२୬ ଗୁରୁବାର ରାତି ୧୦:୦୦ ଟା କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଶନିବାର ସଞ୍ଜ ୭:୦୦ ଟା
You might also like More from author
More Stories

ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ସୋମାଲିଆ ଓ ତୁର୍କୀର…

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କୋଟିପତି ବାବୁ; ମିଳିଲାଣି…

ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ବଜାଜ୍‌ର ଏହି ପପୁଲାର…

ମହାବିପତ୍ତି ଡାକି ଆଣିଛି ଯୁଦ୍ଧ; ଗରିବୀ ମୁହାଁ…

1 of 28,546