IND vs ENG: ଟସ ହାରିଲା ଭାରତ ପ୍ରଥମେ କରିବ ବ୍ୟାଟିଂ; ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ପଡିବ କାହା ଉପରେ ଭାରୀ

IND vs ENG Live: ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଭାରତ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଏହି ମହା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମ୍ୟାଚର ବିଜୟୀ ଦଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୦ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସ୍କୋର ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ: ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍-ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପିଚ୍ ଟିକେ ଘାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ।

ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ: ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭିରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ଦର୍ଶକମାନେ JioStar ଆପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।

ଭାରତ ଟିମ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର ), ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା , ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

