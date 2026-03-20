Iran-Israel war: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ମିଳୁନି କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍; ନୂଆ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢିଲା ଟେନସନ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ବେଳ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପଛେ, କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବି ଗଲାଣି । ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଅଶାନ୍ତରେ ଭରି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ, ବିଶାଳ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଛି; ଅନ୍ୟପଟେ, ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିଫଳ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲଣି । ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ।
ଇଂଲାଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା ୩ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କାଉଣ୍ଟି ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲାଣି ।
ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଘରୋଇ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଲ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ୍ 3 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଂରାଜୀ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 18 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ “ଡ୍ୟୁକ୍ସ” କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟୁକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ – ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ବିଭ୍ରାଟର କାରଣ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଉଣ୍ଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 4,000 ରୁ 5,000 ବଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ (ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଭାରତ) ରୁ ଆଣନ୍ତି। ଯଦିଓ ବଲ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚମଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ, ଏହି ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହାତ-ସିଲାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ କରାଯାଏ।
ଡ୍ୟୁକ୍ସର ମାଲିକ ଦିଲୀପ ଜାଜୋଡିଆ ଖବରକାଗଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି; ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲ୍ ଆମଦାନୀ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 5 ପାଉଣ୍ଡରୁ ବଢି 15 ପାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବଲର କେବଳ 50 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ।
ECB ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି
ତଥାପି, ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖାରଜ କରିଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତ କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସିଜିନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିଜିନ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଜୁନ୍ 4 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।