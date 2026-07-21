ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ, ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଧମାଲ ମଚାଇବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ
ଜିମ୍ବାୱେରେ ଯାଦୁ ଦେଖାଇବେ ବୈଭବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥିଲା; ସେମାନେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଦଳ ଶେଷରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଗଲା। ଏବେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଯିବ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ।
ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ କ୍ୟାରିୟର:
କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ପରାଜୟ ସହ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆୟର ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ରହିବ ବଡ଼ ଆଶା:
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ବିଫଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ସେହିପରି ବୋଲିଂରେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ଗତି ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପିନ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ୨୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ଟା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ଟା
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ଟା