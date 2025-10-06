ENG VS AUS Lord Test; ଦୁଲ ଦାଲ ପଡ଼ିଲା ୱିକେଟ୍‌, ୨ ଦିନରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ, ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୭ ୱିକେଟ୍‌!

ENG VS AUS Lord Test; ଦୁଲ ଦାଲ ପଡ଼ିଲା ୱିକେଟ୍, ୨ ଦିନରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ, ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୭ ୱିକେଟ୍!
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ "ଭୟାନକ ଶୋ" ପାଲଟିଥିଲା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଲର୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ “କ୍ରିକେଟ୍ର ମକ୍କା” କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୧୮୮୮ ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୀମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ସେହି ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୭ଟି ୱିକେଟ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଲର୍ଡସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ “ଭୟାନକ ଶୋ” ପାଲଟିଥିଲା
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୮୮୮ ମସିହାର ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଦେଖି ପିଚ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଏହା କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିବ ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୧୬ ରନ୍ରେ ପତନବରଣ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧୮ ରନ୍ରେ ୩ ୱିକେଟ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ପିଚ୍ରେ ତେରଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲର୍ଡସ୍ ପିଚ୍ ସର୍ପ ପରି ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ୫୩ ରନ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବଲ୍ ଏତେ ଘୂରୁଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କି ବାହାରକୁ। ବୋଲରମାନେ ପବନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଉଭୟର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 63 ରନର ଲିଡ୍ ପାଇବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିବେ। ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଥିଲା; ସମଗ୍ର ଦଳ ମାତ୍ର 60 ରନରେ ପତନବରଣ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କେବଳ 124 ରନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସହଜ ଟାର୍ଗେଟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲର୍ଡସ୍ ପିଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 62 ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଧା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଟେଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 48 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ 40 ୱିକେଟ୍ ପତନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାତ୍ର 291 ରନ କରିଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ପ୍ରାୟ ୧୩୬ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୧୮୮୮ ମସିହାର ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା।