କଣ ଟି-୨୦ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଗିଲ୍? ଆଜି ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା
ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପରେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟ ସିରିଜର ପାଳି। ଆଜି ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ ଟି-୨୦ରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ କରିଥିଲା। ସିରିଜ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏବେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପରେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟ ସିରିଜର ପାଳି। ଆଜି ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭେଟରାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋକୋଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ରହିବ। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ରେ ୪-୦ ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହା ସହିତ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ମିଳିଥିବା ଗଭୀର କ୍ଷତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଲମ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଜବାଷ୍ଟନ ପିଚ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବୋଲର ଓ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଓ ବାଉନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିଚ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ମୋଟ ୬୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଇଛି।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ୨୮ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଦଳ ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି। ଏହି ମୈଦାନରେ ପ୍ରଥମ ପାରିର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୨୩୫ ରନ୍। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୮୮ ରନ। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୪୦୮ ରନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୭୦ ରନ୍ ରହିଛି। ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୩୨ ରନ୍ର ସ୍କୋର ଚେଜ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୧୨୯ ରନ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋରକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ମିଂହାମର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଜି ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଆଖପାଖରେ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।