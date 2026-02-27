ଏତିକି ରନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଲେ ସେମିକୁ ଯିବ ପାକିସ୍ତାନ, କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜାଣନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲର ସମୀକରଣ

By Jyotirmayee Das

Pak Semi Qualification: ଆଜି, ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ତୃତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦି ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ହାରିଯାଉ।

ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏତିକି ରନରେ ଜିତିଯାଏ

ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏଠାରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୫୦। ଧରାଯାଉ, ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୫୦ ରନ୍ କରିଛି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରିଗଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଯେ ୧୫୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୧୩୦ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୫୦ ରନର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ୧୪.୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୯ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର ୧୩.୫ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ୬୧ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

 

