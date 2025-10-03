ବିନା SIM କାର୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁ କଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟର ମଜା, Jio-Airtel ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଟେନସନ୍!
Jio-Airtel ସହ BSNLର ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, BSNL ଏବେ ଏହାର eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ BSNL ଏହାର ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା eSIM କେଉଁ ନେଟୱାର୍କରେ କାମ କରେ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ (Vi) ଭଳି ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇ-ସିମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ତଥାପି, ଏବେ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ୍ ସିମ୍ ବିନା କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
4G ପରେ, e-SIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ BSNL ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
BSNL ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲା:
BSNL ଇ-ସିମ୍ ସେବା ପାଇଁ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, MOVE, ଇ-ସିମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଇ-ସିମ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ BSNLର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
BSNL eSIM ଏହି ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରେ:
BSNL eSIM ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି SIM 2G, 3G ଏବଂ 4G ନେଟୱାର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। eSIM ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଫୋନ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି BSNL ର ଏହି ନୂତନ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
BSNL ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ. ରବର୍ଟ ରବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ eSIM ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
4G ପରେ, 5G ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
BSNL ନିକଟରେ ୯୮,୦୦୦ ଟାୱାର ସାହାଯ୍ୟରେ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, 5G ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, 4G ପରେ, ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା BSNL 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।