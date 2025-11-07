“ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱକୁ ୧୫୦ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ,” ପରମାଣୁ ବୋମା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା
ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱକୁ ୧୫୦ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପରମାଣୁ ବୋମା ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାରୁଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନେକ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି।
ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ “ପ୍ରଚଣ୍ଡ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ହେବ। ଆମେ ବିଶ୍ଵକୁ ୧୫୦ ଥର ଧ୍ଵଂସ କରିଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।”
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା’ପରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଏପରି କାମ କରିବେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।” ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଉଠାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି।
ନମ୍ବର ୱାନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆମର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଯାହା କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚୀନ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି।”
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପେଣ୍ଟାଗନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ।”
ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନେଇଥିଲେ: ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ (ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍) ସମସ୍ତେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁନାହୁଁ । ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବା ଉଚିତ୍।” ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିଗତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି।