ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ବଡି ଟେଷ୍ଟ, ଟଳିଯିବ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ବିପଦ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୩ କିମ୍ବା ୬ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଛି ହେଲଥ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଇବା ଉଚିତ।
Annual Health Checkup : ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି। ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ ହେଲଥ ଚେକଅପ ପ୍ୟାକେଜ ବୁକ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ଯାଞ୍ଚ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ ବଡି ଚେକଅପ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା କିଛି ଜରୁରୀ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୩ କିମ୍ବା ୬ ମାସରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଛି ଜରୁରୀ ହେଲଥ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏମିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ୫ଟି ବଡି ଟେଷ୍ଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଇବା ଉଚିତ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବିନା ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ (ହାର୍ଟ), କିଡନୀ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହାସହ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଏବଂ HbA1c ଟେଷ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ଓ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ CBC (କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟ) ଟେଷ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଭର ଫଙ୍କସନ ଟେଷ୍ଟ୍ (LFT), କିଡନୀ ଫଙ୍କସନ ଟେଷ୍ଟ୍ (KFT), ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ, ଭିଟାମିନ୍ D ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ଟେଷ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, କିଡନୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଥାଇରଏଡ୍ର ସମସ୍ୟା, ଆନିମିଆ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ D ଏବଂ B12 ର ଅଭାବ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ।
ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଛାତିର ଏକ୍ସ-ରେ ଏବଂ ପେଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଯାଞ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଓଜନ ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ମୋଟାପଣ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହୃଦ୍ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନେ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଲୋକେ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ CT କୋରୋନାରୀ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି (CT Coronary Angiography) ଏବଂ CT କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସ୍କୋର ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ECG, ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି (Echocardiography) ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରାୟୁ ମୁଖ କର୍କଟ (ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର) ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ୟାପ୍ ସ୍ମିୟର ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାମୋଗ୍ରାଫି କରାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନେ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ DEXA ବୋନ୍ ଡେନସିଟି ସ୍କାନ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ CT ସ୍କାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏକ୍ସ-ରେ ରେଡିଏସନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହୃଦୟର ଧମନୀ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟପଟେ MRI ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରେଡିଏସନ୍ ନଥାଏ। ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କର୍କଟର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର MRI ସ୍କାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ହେଲଥ୍ ଚେକଅପ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବା ଗଡ଼ବଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ।