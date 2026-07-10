ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ଯିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି! BJP ଶାସିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ବହୁବିବାହ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ଯିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି। ଆଉ ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ୱା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ।
ଏଣିକି ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ୱା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବା ଥୟ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ବରଂ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ବିଧାନସଭାରେ ଆସାମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମଲ୍ଲ ବରୁଆ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ।
ବିଧାନସଭାରେ ଆସାମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଲେ:
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମଲ୍ଲ ବରୁଆଁ କହିଥିଲେ ଯେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ବହୁବିବାହ କରୁଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।”
ବହୁବିବାହ କରୁଥିବା ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ:
ବଜେଟରେ ଆସାମ ସେବା (ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆପିଲ୍) ନିୟମ, ୧୯୬୪ ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ।
ବରୁଆ କହିଥିଲେ, “ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିସୂଚିତ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।”
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନିୟମିତ ବଜେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣରୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ବରୁଆ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରଶଂସା କରିବ।”
“ମୁଁ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକରେ ୬,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି।” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (DIDS) ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଡିଜିଟାଲ ଲାଭାର୍ଥୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।