ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ହେବ ନାହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏହି କାରଣରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୨ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା

ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେନି ଶିଲ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣପତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ । ସେ ଏହା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ଶୋକ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଗଣପତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଥର ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ । ପରିବାରରେ  ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ନିଜ ଘରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ ସହିତ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ 2025 ରେ ଗଣପତି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର ୧୩ ଦିନ ଶୋକ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ତେଣୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ବିବୃତ୍ତିର ଶେଷ ହେଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମବେଦନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛୁ ।

 

