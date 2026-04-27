ବଜାରରୁ ଫଳ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ତରଭୁଜ ଖାଇ ପୁରା ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ! ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ…
କିପରି ଓ କାହିଁକି ହୁଏ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ତରଭୁଜ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ବାନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲେ। ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଖରାଦିନେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ମୁମ୍ୱାଇର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ, ପୁରା ପରିବାର ତରଭୁଜ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ।
ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ, ସମସ୍ତେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଭଳି ଲକ୍ଷଣରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ।
କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ବରଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।
ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ହୁଏ:
ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ, ଭାଇରସ, ପରଜୀବୀ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଡ୍ ପଏଜନର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ବଜାରରୁ ଫଳକିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ:
ବଜାରରୁ ଫଳ କିଣିବା ସମୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମତଃ, ଫଳର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ଭଲଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି କଟା, ଫାଟ କିମ୍ବା ପଚିବାର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ କଟା ଫଳ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ଫଳ କିଣିବା ପରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।
କାରଣ ଆଜିକାଲି ଫଳ ପାଚିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।
ତରଭୁଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ:
ଖରା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଭଳ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବଜାରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଗରମ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତରଭୁଜ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାୟକ।