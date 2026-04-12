ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାହା… ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ
ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଦବାଗଲା ଆଉ ଅନେକ ଘର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ଦି ଗାର୍ଡିଆନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଲେବାନନ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଗାଁର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।”
ଦି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତିନୋଟି ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ତାୟବେ, ନାକୌରା ଏବଂ ଡେଇର୍ ସେରିଆନ୍ ରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଲେବନିଜ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି; କିନ୍ତୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟଜ୍ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗାଜାର ରାଫା ଏବଂ ବେଇଟ୍ ହାନୌନ୍ ରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରି ସମାନ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଗଣହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ “ଘରୋଇ ହତ୍ୟା” ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ହିଜବୋଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ଏହି ଅପରେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଜବୋଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଶେଷକରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ସେନା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଦଖଲ କରିବ ଏବଂ ଲିଟାନି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ।
ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ କରେ, ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଥାପନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ, ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଶାଳ, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ବର୍ଗରେ ଆସେ।