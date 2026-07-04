ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ବାଂଲାଦେଶ କାହିଁକି ଅଣାଯାଉଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଛାତି ଥରାଇଦେବା ଭଳି ସତ
ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଏଣ୍ଟ୍ରି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାଂଲାଦେଶରେ ୧୧୦୪ଟି ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜବତ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ବୁଢିଆଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଢାକାର ମୀରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚଢାଉରେ ଟାରାଣ୍ଟୁଲା ବୁଢିଆଣୀ, ମେକ୍ସିକାନ୍ ବ୍ଲାକ କିଙ୍ଗ ସ୍ନେକ, କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେକ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଧରାପଡ଼ିଛି।
ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ। ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହବି ପାଳନ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ଉଭୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଢାକାରେ ଚଢାଉରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ନେଟଓ୍ୱାର୍କର ରାଜ୍:
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଢାକାର ମିରପୁରର ରୂପନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ଦମନ ୟୁନିଟ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ୧,୧୦୪ ପ୍ରାଣୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଷାକ୍ତ ଟାରାଣ୍ଟୁଲା, ମେକ୍ସିକାନ୍ ବ୍ଲାକ କିଙ୍ଗ ସାପ, କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେକ, ଡମ୍ପି ବେଙ୍ଗ, ଚିତାବାଘ ଗେକୋ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ-ନେକ କଇଁଛ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ଦମନ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢାଉ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିଲା।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ଏକ ବେଆଇନ ବାଣିଜ୍ୟ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି।
କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅଣାଯାଉଛି:
ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ସଂଯୋଜକ ଅଦନାନ ଆଜାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖିବାର ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପରିବହନ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥଳ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବିଷାକ୍ତ ଟାରାଣ୍ଟୁଲା, ମେକ୍ସିକାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କିଙ୍ଗ ସାପ ଏବଂ ଏପରିକି ଆଫ୍ରିକୀୟ ବେଙ୍ଗକୁ ପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଅବୈଧ ବଜାରକୁ ନିରନ୍ତର ମଜବୁତ କରୁଛି।
ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ:
ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ଭୂୟାଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନୂତନ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଆକଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ।
ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଇନ କ’ଣ କୁହେ:
ବାଂଲାଦେଶ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବେଆଇନ ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି, କ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।
ବାଂଲାଦେଶ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କ୍ରାଇମ ଦମନ ୟୁନିଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ସାଦିକ ବିସିସିଆଇ ବଙ୍ଗଳାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଆକ୍ୱାରିୟମ ମାଛ, ଆକ୍ୱାରିୟମ ପ୍ରଜାତି କିମ୍ବା ଅର୍କିଡ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ବେଆଇନ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଅପରାଧରେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଅଧିକ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି:
ଅଦନାନ ଆଜାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ପାଳିତ ପଶୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ।
ସେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ଦମନ ୟୁନିଟ୍ କହିଛି ଯେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ନିୟମିତ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ନହୁଏ ଏବଂ ସୀମା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନଜର କଡ଼ାକଡ଼ି ନହୁଏ, ଏହି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।