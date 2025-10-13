EPFO Pension Rules; ଅବସର ପରେ କେତେ ମିଳିବ ପେନସନ୍, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଫର୍ମୁଲା, ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ
EPF ରୁ ପେନସନ ଫର୍ମୁଲା କ’ଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟାଯାଇଥିବା PF ଟଙ୍କା ଅବସର ପରେ ପେନସନରେ ପରିଣତ ହେବ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
ଦେଶର ପ୍ରାୟ 70 ନିୟୁତ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF)ର ସଦସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଅବସର ପରେ ସେମାନେ କେତେ ପେନସନ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ।
EPFର ଏକ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା (EPS)କୁ ଯାଏ, ଯାହା ଅବସର ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା 12% ଅବଦାନର 8.33% EPSକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତଥାପି, ଏହି ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମାରୁ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ଠାରୁ, EPS ପାଇଁ ଏକ ଅବଦାନ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ₹1,250 ଜମା କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ EPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ପରିମାଣ ଏହି ସୀମିତ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଉପରେ ନୁହେଁ।
EPS ର ଲାଭ କିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ EPF ସଦସ୍ୟ EPS ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ପରେ EPF ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସ ₹15,000 ରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଆପଣ EPS ର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ EPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦରମା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ କେତେ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ?
EPS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପେନସନ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଏବଂ ହାରାହାରି ମାସିକ ଦରମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି, ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପେନସନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ EPS ଅବଦାନ ସୀମା ₹1,250 ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, EPS ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹1,000 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପେନସନ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ସମସ୍ତ EPF ଜମା ପେନସନରେ ପରିଣତ ହେବ କି?
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ EPF ଜମା ପେନସନରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ। ପେନସନ କେବଳ EPS ଅଂଶରୁ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅବସର ଯୋଜନାରେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସଞ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ।
EPF କେବଳ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ପେନସନ ପାଇବେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର EPF ଏବଂ EPS ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।