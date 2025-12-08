କିଏ ସର୍ବାଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ? EPF, PPF ନା NPS? ଜାଣନ୍ତୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପାଇଁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ସର୍ବୋତ୍ତମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସୁରକ୍ଷିତ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, EPF, PPF ଏବଂ NPS ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଯୋଜନାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା…
EPF: କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ
EPF, କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ସଞ୍ଚୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଆସିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅବଦାନ ଜମା କରାଯାଏ, ଏବଂ ସରକାର ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ EPF ସୁଧ ହାର 8.25% ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
EPFର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ, ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପରେ EPF ଉଠାଣ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ନାହିଁ। ଅବସର ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୃହତ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ, ଏହା କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
PPF: କରମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା
PPF, କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କରମୁକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ, PPF 7.1% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ EEE ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିବେଶ ପରିମାଣ, ସୁଧ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ ସମସ୍ତ କରମୁକ୍ତ। ଏହା ଏକ 15 ବର୍ଷର ଲକ୍-ଇନ୍ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଋଣ ନେବାର ବିକଳ୍ପ ଏହାକୁ ବହୁତ ନମନୀୟ କରିଥାଏ। କେବଳ 500 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ନିବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ, PPF ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଜନା।
NPS: ସର୍ବାଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ
NPS, କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କମ୍ ବିପଦ ବଦଳରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଏହା ଏକ ମାର୍କେଟ-ଲିଙ୍କ୍ଡ ଯୋଜନା । ଯାହା ଇକ୍ୱିଟି, କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ଏବଂ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ନିବେଶ କରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୟରେ, NPS ହାରାହାରି 911% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା EPF ଏବଂ PPF ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳକ ଏବଂ ନିବେଶ ଅନୁପାତ ବାଛିପାରିବେ। ଏହା ଯୁବ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । କାରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ସହିତ, ଧାରା 80CCD(1B) ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 50,000 ଟିକସ ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ। ଅବସର ପରେ, କର୍ପସର 60% କରମୁକ୍ତ, ଏବଂ 40% ମାସିକ ପେନସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଅବସର ପାଇଁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ସର୍ବୋତ୍ତମ?
କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ଯେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ନିବେଶକମାନେ NPSରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଇକ୍ୱିଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, EPF, PPF ଏବଂ NPS ରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ନିବେଶ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ୪୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ EPF ଏବଂ PPF ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ବିପଦକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରାଯିବା ଉଚିତ।