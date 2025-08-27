ATM ଏବଂ UPIରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ PF ଟଙ୍କା, EPFO 3.0ରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ!
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଖୁବଶୀଘ୍ର EPFO 3.0 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଏହାର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ EPFO 3.0 ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣୁଛି । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, PF ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ।
Infosys, Wipro ଏବଂ TCS ଭଳି ବଡ଼ IT କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତଦନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଲଞ୍ଚ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ PF ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସରଳ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବ ।
ATM ରୁ ସିଧାସଳଖ PF ଟଙ୍କା-ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ATM ରୁ ଆପଣଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର (UAN) ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏବେ ଅଫିସ୍ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ । EPFO 3.0 ରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଅନଲାଇନରେ ହେବ ସବୁ ଅପଡେଟ୍- EPFO 3.0 ରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଦାବି ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ OTP ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ଏହା କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ଯଦି କୌଣସି PF ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପିଲାମାନେ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ପରିବାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ।