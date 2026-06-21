PF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ସହଜ ହେଲା ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ବଦଳିଗଲା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ
PF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ସହଜ ହେଲା ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଣ
EPFO 3.0: ଇପିଏଫ୍ଓ ୩.୦ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ସହଜ ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ EPF ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସର ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ଭଳି ୧୦୦% ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ।
୧୦୦% PF ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଅଛି?
EPFO ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଜାରି ଏକ ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯୋଗ୍ୟ ରାଶିର ୭୫% ବିନା କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦% ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ।
କ’ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ?
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ EPF ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଖାତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହାମାରୀ, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ବେକାରୀ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସାମିଲ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲେମ୍ ବା ଦାବି ଏଥିପାଇଁ ଖାରଜ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିବା କାରଣ EPFO ର ସ୍ୱୀକୃତ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଉନଥିଲା।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୧୦୦% PF ଉଠାଣ ସମ୍ଭବ?
କମ୍ପାନୀ ୧୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନଥିବ ।
ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା କିମ୍ବା ଛଟେଇ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବ ।
କମ୍ପାନୀ ୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବେକାର ଥିବେ ।
ନିଜର କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ।
ନୂଆ ନିୟମରେ କ’ଣ ବଦଳିଛି?
EPFO ୩.୦ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବେକାରୀ, ମହାମାରୀ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅନେକ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଉଥିଲା।
ଏବେ ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଲେମ୍ ଖାରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଖାତାଧାରୀମାନେ ନିଜ ଜମା ଟଙ୍କା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ।
ନୂଆ ନିୟମର ସରଳ ଅର୍ଥ କ’ଣ?
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୦୦% ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। EPFO ୩.୦ କେବଳ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ ଓ କର୍ମଚାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରିଛି। ଏବେ ୭୫% ରାଶି ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବା ସୁବିଧା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।