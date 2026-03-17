EPFO 3.0: ଏବେ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ମିଳିବ PF ଟଙ୍କା; ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍

EPFO 3.0 ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ । ଏବେ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ମିଳିବ PF ଟଙ୍କା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଲୋକସଭାରେ EPFO ​​3.0 ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ, କ୍ଲେମ ସମାଧାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରଣ୍ଡଲାଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ EPFO ​​3.0 ମାଧ୍ୟମରେ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି।

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (CPPS) ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫ ଠାରୁ, ସମସ୍ତ EPFO ​​କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିନା ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି।

ଅଟୋ ମୋଡରେ କ୍ଲେମ ସମାଧାନ ହେଉଛି

କ୍ଲେମ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ୨୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.52 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଲେମ ଅଟୋ ମୋଡରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରିମ କ୍ଲେମର ୭୧.୩୭% କୌଣସି ମାନୁଆଲ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୫୧,୬୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ହୋଇଥିଲା।

ଅଟୋମେଟିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି

ଚାକିରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, 70.54 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ୍ଲେମ ଅଟୋମେଟିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। KYC ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୧.୩୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କ୍ଲେମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେମ ବା ଦାବି ସମାଧାନ

EPFO 3.0 ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଅଧିକାଂଶ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ସମାଧାନ ପାଇଁ ୨୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ଦିନରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।

