 EPFOକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଚାକିରୀ ବଦଳଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନୋମିନିକୁ ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା…

EPFOକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଚାକିରୀ ବଦଳଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର
EPFO News: କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନିଉଜ୍ । କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ( EPFO) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ । ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡ ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେବାରେ ବିରତି ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିବ ।
ଛୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବନି ସେବା: EPFO ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଶନିବାର, ରବିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଚାକିରିରେ ବିରତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ୱିକେଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା ବିରତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବୀମା ଏବଂ ପେନସନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା: EPFO କହିଛି ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜମା ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୀମା ( EDLI) ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ପରିମାଣର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେବାର ଭୁଲ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଭରଶୀଳଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ନିରନ୍ତର ସେବାର ନୂତନ ପରିଭାଷା: ଏବେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଜାତୀୟ ଛୁଟି, ଗେଜେଟେଡ୍ ଛୁଟି, ରାଜ୍ୟ ଛୁଟି କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, ତେବେ ସେବାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । EPFO ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
ପରିବାରକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: EPFO EDLI ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏବେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସେବା ୧୨ ମାସ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦ ହଜାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାରାହାରି PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ୫୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।