EPFOର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; PF ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଛୁଟିରେ କଟାଯିବ ନାହିଁ ବୀମା ରାଶି, ଚାକିରୀ ଛାଡୁଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଲାଭ!

EPFO କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଛାଡିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟିକୁ ଆଉ ସେବା ବିରତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) କର୍ମଚାରୀ ଜମା ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୀମା ଯୋଜନା (EDLI) ର ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିରତି ନେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ EPFO ​​ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା EPFO ​​ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସେବା ବିରତି ହେବ ନାହିଁ: ପୂର୍ବ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡି ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ସେବା ବିରତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବୈଷୟିକ ସେବା ବିରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା।

EDLI ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତଥାପି, EPFO ​​ଏବେ ଏହାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଛି। EPFO ​​ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିକୁ ସେବା ବିରତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।

ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବାର ବୀମା କିମ୍ବା ପେନସନ ଭଳି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ।

ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ: EPFO ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ, EDLI ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ୫୦,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହାରାହାରି ୫୦,୦୦୦ ରୁ କମ୍ PF ବାଲାନ୍ସ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦,୦୦୦ ବୀମା ରାଶି ପାଇବେ।

