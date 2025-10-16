EPFO କଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ୨ମାସ ନୁହେଁ ୧୨ମାସ ପରେ କାଢ଼ିପାରିବେ PFର ପୁରା ଟଙ୍କା

EPFO କଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ୨ମାସ ନୁହେଁ ୧୨ମାସ ପରେ କାଢ଼ିପାରିବେ PFର ପୁରା ଟଙ୍କା
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ହୋଇଛି।
ଏହା ଅଧୀନରେ, EPFO ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ମାସର ସମୟସୀମା ତୁଳନାରେ ଚାକିରି ଛାଡିବାର 12 ମାସ ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି, 36 ମାସର ବେକାରିତ୍ୱ ପରେ ଏବେ ପେନସନ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କର EPF ବାଲାନ୍ସର 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇପାରିବେ।
EPF ଯୋଜନାର ଧାରା 69(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାତାର ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ବେକାର ରହୁଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EPF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
EPF ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ହରାଇବା ଘଟଣାରେ, ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବାଲାନ୍ସର 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 25%, ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ, ଚାକିରି ହରାଇବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଉଠାଇହେବ।
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଉଠାଣକୁ ସରଳ ଏବଂ ଉଦାର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଜଣେ EPFO ସଦସ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ବେକାର ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ଏବଂ ପେନସନ ରାଶି ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ EPFOରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପେନସନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ପେନସନ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶ ବର୍ଷର ସେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ଉଭୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରିରେ ଆହୁରି ଦଶ ବର୍ଷର ସେବା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି କେହି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ମାସ ପାଇଁ ବେକାର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ବିଚାର କରି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ରାଶି ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।