ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କେମିତି କରିବେ ଚେକ୍, ମାତ୍ର ୨ ମିନିଟରେ ଜାଣିପାରିବେ, କରନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍
EPFO: ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (PF) ରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) କେବଳ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିବାହ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ।
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସରଳ ଉପାୟ କହିବୁ । ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ୨ ମିନିଟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ।
EPFO ୱେବସାଇଟରେ: ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ EPFO ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ PF ଆକାଉଣ୍ଟ କାରବାର ଏବଂ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ (epfindia.gov.in) ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, “ଆମ ସେବା” ବିଭାଗରେ “କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ” ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ମେମ୍ବର ପାସବୁକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲଗଇନ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ଲଗଇନ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର UAN ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର PF ପାସବୁକ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
SMS ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର UAN EPFO ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ 7738299899 କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତୁ।
SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ । ମେସେଜଟି EPFOHO UAN ENG ଫର୍ମାଟରେ ରହିବ। ENG ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ସୂଚନା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ENG କୁ HIN ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଯିବ।
ମିସଡ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ: ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ୱାନ୍-ଟ୍ୟାପ୍ ସମାଧାନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ 011-22901406 କୁ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ସହିତ ଏକ SMS ପାଇବେ।