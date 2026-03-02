EPFO ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ PF ଜମା ଉପରେ ମିଳିବ ଏତେ ସୁଧ
EPFO ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ସୁଧ ହାରକୁ 8.25% ରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT) ର 239 ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ EPFO ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଏହି ସୁଧ ହାର ପାଇବେ।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷା
ଏହି ବୈଠକ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରଣ୍ଡଲାଜେ, ଶ୍ରମ ସଚିବ ବନ୍ଦନା ଗୁରନାନି ଏବଂ EPFO କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଶନର ରମେଶ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୋର୍ଡର ସୁପାରିଶକୁ ଏବେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଏହି ସୁଧ ହାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ EPFO ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
EPF ସୁଧ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ?
EPFO ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧ ଗଣନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକକାଳୀନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ସୁଧ ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଟି 36 ମାସ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୁଧ ପାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
EPF ସୁଧ ହାର
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି EPF ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, EPFO ସୁଧ ହାରକୁ 8.15% ରୁ 8.25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 2021-22 ରେ, ଏହା 8.10% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 8.25% ହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିବେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଖବର, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ତୁଳନାରେ ଭଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।