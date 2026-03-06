EPFOକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କେତେ ରହିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଧ ହାର, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ଵସ୍ତି

EPFOକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କେତେ ରହିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଧ ହାର

By Jyotirmayee Das

PF Interest Rate: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) କଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ଃ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା EPFO ବୈଠକରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ସୁଦ ହାରକୁ ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି।

ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ EPFO ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। EPFO ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିଜ୍ (CBT) ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଶ ହାର ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସୁଧ ହାର FD କିମ୍ବା PPF ପରି ଅନ୍ୟ ସେଭିଂସ୍ ସ୍କିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନାଯାଉଛି।

ଏବେ CBT ର ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ପରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବ ଏବଂ ପରେ ଏହି ସୁଧ ହାରକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ’ଣ ପୁଣି ହେବ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ୨୦୧୧…

IND vs NZ T20 World Cup Tickets: କେତେ…

ଛୋଟ ଇନଅପରେଟିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଟୋ ସେଟଲମେଣ୍ଟ

ବୈଠକରେ ଛୋଟ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଥିବା ଇନଅପରେଟିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଛୋଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅଫିସ୍‌ର ଚକ୍କର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାୟ ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।

ସହଜ SOP ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଣାଳୀ

ବୋର୍ଡ ଏକ ନୂଆ ସହଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ (SOP) ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲ, ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପେପରଲେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୂଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି କମାଇବା। ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ।

Amnesty ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ

EPFO ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା Amnesty ସ୍କିମ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଜରିମାନା ମାଫ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିୟମ ପାଳନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ପେନାଲ୍ଟି ବିନା ତାଙ୍କ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।

ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ୨୦୨୦ ସହ ସମନ୍ୱୟ

ବୋର୍ଡ EPF, EPS ଓ EDLI ସ୍କିମ୍‌ର ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ପେନସନ୍ ଓ ଇନସୁରାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଆଉ ସହଜ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବ, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

 

You might also like More from author
More Stories

କ’ଣ ପୁଣି ହେବ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ୨୦୧୧…

IND vs NZ T20 World Cup Tickets: କେତେ…

ମଝି ଆକାଶରୁ ନିଖୋଜ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,…

ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ…

1 of 14,879