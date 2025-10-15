ବଦଳିଲା EPFO ନିୟମ; ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅପସନ, ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ PF ରାଶି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ଏବଂ ପେନସନ ରାଶି ଉଠାଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୨ ମାସ ଏବଂ ୩୬ ମାସ ପାଇଁ ବେକାର ରହିବେ। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ EPFO ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ PF ବାଲାନ୍ସର ଅତି କମରେ ୨୫% ବଜାୟ ରଖିବେ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ EPFOର ଥିଲା: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ନିରନ୍ତର ବେକାର ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ମୋଟ ରାଶିର ୨୫% ସବୁବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯିବ, ଏବଂ ବାକି ୭୫% ବର୍ଷକୁ ଛଅ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:ସୋମବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସମାଧାନ ସମୟରେ ୮୭% ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଥାଏ।
୩୦ କୋଟି EPFO ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ:ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠିକୁ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି EPFO ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ EPFOର ୮.୨୫% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଲାଭ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।