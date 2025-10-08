EPFO ଆଲର୍ଟ: PF କାମରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ସାବଧାନ! EPFO ନେବ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ…
EPFO ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଏବେ PF କାମରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ EPFO ନେବ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ । ସିଧା ଯିବ ଚାକିରି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। EPFO ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
EPFO ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି: ଏପରି ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ EPFO କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ, EPFO ତାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଉଭୟଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ EPFO କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। EPFO ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
EPFOର ଆବେଦନ: ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, EPFO ତାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। EPFOର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ EPFO ସେବା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ EPFOକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ କିପରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତର୍କତା କମିଶନ (CVC) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସତର୍କତା ଅଧିକାରୀ (CVO)ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣ EPFO ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇପାରିବେ।