ଦୂରହେବ EPFOରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଝିନଝଟ୍: ଏକକାଳୀନ କାଢ଼ି ହେବ ସବୁତକ ଟଙ୍କା, ସରକାର ଦୂର କରିବେ କୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା

ଦୂରହେବ EPFOରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଝିନଝଟ୍: ଏକକାଳୀନ କାଢ଼ି ହେବ ସବୁତକ ଟଙ୍କା, ସରକାର ଦୂର କରିବେ କୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇପାରିବେ।
ସଂଗଠନର ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ EPFO ଗୃହ, ବିବାହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଠାଣ ସୀମାକୁ କୋହଳ କରିପାରେ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅବସର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ; ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା… ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଉଚିତ।”
ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ପରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେକାର ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EPFO ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇପାରିବେ।”
ଉତ୍ଥାପନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଟକଣା କ’ଣ?
-ବର୍ତ୍ତମାନ EPFO ରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଅଛି। ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ସୁଧର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାତ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଅବଧି ଆବଶ୍ୟକ।
-ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଠାଣ ସୀମା ସଂଗୃହିତ ପରିମାଣର 90%। ସମ୍ପତ୍ତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ମିଳିତ ମାଲିକାନାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଉଠାଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି ଆବଶ୍ୟକ।
-କମ୍ ରେ ସାତ ବର୍ଷର ସେବା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ସହିତ ଉଠାଇହେବ।
-ସରକାର ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସମସ୍ତ କିମ୍ବା କିଛି ଅଂଶ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ EPFO ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଗୃହିତ ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ… ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ।
ସହଜ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ EPF ଉଠାଣ ସୀମାକୁ କୋହଳ କରିବା କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସରଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ, ବିଶେଷକରି ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ, ଋଣ ନ ନେଇ ଅଧିକ ସହଜରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କଠୋର, ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଅବଧି, ଉଠାଣ ସୀମା, ଉଠାଣ ସୀମାର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସମେତ।
କରଞ୍ଜୱାଲା ଆଣ୍ଡ କୋ.ର ପାର୍ଟନର ମନମୀତ କୌର ଏକ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର EPF ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାଣ୍ଠି ଅବସର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଚାଲିଥାଏ।