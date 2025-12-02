EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ବଢିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ସୀମା; ଡବଲ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କର୍ମଚାରୀ
ସରକାର EPF ମଜୁରୀ ସୀମା ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାର EPF ମଜୁରୀ ସୀମା ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିଗ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର EPF ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇବେ।
ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଜୁରୀ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସରକାର କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ PF ସୀମା୧୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ:ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସାଂସଦ ବେନି ବେହାନନ୍ ଏବଂ ଡିନ୍ କୁରିଆକୋସେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର EPF ଦରମା ସୀମା ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦରମା ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦକୁ କହିଥିଲେ ଯେ EPFO ଅଧୀନରେ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦରମା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ କାରଣ ଅଧିକ PF ଅବଦାନ କାଟି ଦିଆଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ, ସରକାର ଏହାକୁ ହଁ କହୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର PF ସୀମା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା: ବର୍ତ୍ତମାନ, ୧୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ EPF ରେ ଅବଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କାହାର ମୂଳ ଦରମା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୧୪ ପରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅବଦାନ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। EPF ଦରମା ସୀମାରେ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୦୧୪ ରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ୬,୫୦୦ ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ଗିଗ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଯୋଜନା ଅଛି: ଆଜିକାଲି, ଗିଗ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ଯେପରିକି ଡେଲିଭରି ଏବଂ କ୍ୟାବ୍ ସେବା) ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେମାନେ EPF ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ କି?
ସରକାର ସଂସଦରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗିଗ୍ କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର EPF ଯୋଜନା, ୧୯୫୨ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗିଗ୍ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାରମ୍ପରିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା-କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର PF ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ଭର କରେ।
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଗିଗ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ପାରମ୍ପରିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ।epfo
ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ୨୦୨୦, ଗିଗ୍ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା କଭରେଜ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପୃଥକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି।