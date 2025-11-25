EPFO Rule: ୩୦ ବର୍ଷ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ପାଇବେ ପେନସନ, ଜାଣନ୍ତୁ….
EPFO Pension Calculator: ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପେନସନ ମିଳିବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା (EPS) ଅଧୀନରେ ପେନସନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି।
ପ୍ରତି ମାସରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA)ର ୮.୩୩% EPSରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦଶ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ – ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତି କମରେ ୧୦ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବସର ନେବା ସମୟରେ, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ EPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରି ମାସିକ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୫୮ ବର୍ଷ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅତି କମରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ କମ୍ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଛାଡିଦିଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଅବସର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ EPS ରାଶି ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
୩୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ କେତେ ହେବ – ପେନସନ ପରିମାଣ ଏକ ସରଳ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଗତ ୬୦ ମାସର ହାରାହାରି ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ମୋଟ ଚାକିରି ବର୍ଷ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ୭୦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦରମା ଯେତେ ଅଧିକ ହୁଏ, ପେନସନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପେନସନଯୋଗ୍ୟ ଦରମା ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ୩୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସିକ ପେନସନ ହେବ: (୧୫୦୦୦ × ୩୦)/୭୦ = ପ୍ରତି ମାସରେ ୬,୪୨୮ ଟଙ୍କା।
ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ କିଏ ଲାଭ ପାଇବ? ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାସିକ ପାରିବାରିକ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଏହି ପେନସନ ପତି/ପତ୍ନୀ, ପିଲାମାନେ ଦାବି କରିପାରିବେ।
EPFO ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର କିମ୍ବା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶେଷ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ 10D କିମ୍ବା କମ୍ପୋଜିଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରି ପେନସନ୍ ଦାବି କରିବାକୁ ପଡିବ।