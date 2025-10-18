PF ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମରେ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମରେ କେତେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ଲୋକେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଏହାର 300 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ନିୟମକୁ ଉଦାରୀକରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ EPFOର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT)ର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ EPF ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
100% ଉଠାଣ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବାଲାନ୍ସର 100 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ବେକାରି କିମ୍ବା ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସର 75 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡିବାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବାକି 15 ପ୍ରତିଶତ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବେକାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇବାର ଅବଧି ଦୁଇ ମାସରୁ 12 ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଅବଧି 2 ମାସରୁ 36 ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ EPF ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଜଟିଳ ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରଳୀକୃତ
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, CBT ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ 13ଟି ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁଗମ ନିୟମରେ ଏକୀକୃତ କରିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି: ଅସୁସ୍ଥତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା; ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା; ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି।
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଉଠାଣ ସୀମା
ପୂର୍ବରୁ, ବିବାହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 3ଟି ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ସୀମା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିବାହ ପାଇଁ ଉଠାଣ ସୀମା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠାଣ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ 10କୁ ଉଦାର କରାଯାଇଛି।
କାରଣ ପ୍ରଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର
ସରକାର ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ କାରଣ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ, “ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି” (ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ତାଲା/ବନ୍ଦ, ମହାମାରୀ, ଇତ୍ୟାଦି) କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନର ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ପ୍ରତିଶତ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡାଯାଇଛି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସଦସ୍ୟମାନେ EPFO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର (ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 8.25 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଲାଭର ଲାଭ ଉଠାଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ଅବସର କର୍ପସ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ EPF ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।