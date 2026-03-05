EPFO ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିପରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା? ମିଳେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା, ଅଧେଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି କଥା
EPFO Rule: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ EPFO ଟଙ୍କା କିପରି ଉଠାଯିବ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ୟା କେବେବି କୌଣସି ଚେତାବନୀ ସହିତ ଆସିନଥାଏ, ଏବଂ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆଘାତ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏପରି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, EPFO ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର PF କଟୁଛି, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ତାହା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଦସ୍ତାବିଜ୍। ଏହା ବିନା, ଆପଣ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନଗର ନିଗମ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବୀମା (EDLI ଯୋଜନା): ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର EDLI (କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜମା ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୀମା) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପୃଥକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ପିଏଫ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି: ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି (ସୁଧ ସହିତ) ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଯଦି ସଦସ୍ୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଋଣ ବିଷୟରେ: ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେବି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ATM କାର୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବଦଳରେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୋମିନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଋଣ ବୀମାକୃତ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଋଣ ବାକି ରାଶି ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ, ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କିପରି ଦାବି ଦାଖଲ କରିବେ: EPFO ଆଜିକାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସରଳ କରିଛି। ଜଣେ ନୋମିନି ଏକ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ (ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା) ପୂରଣ କରି ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ନୋମିନିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ (ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
EPFO ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି: ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ UAN ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ଅନଲାଇନରେ ଦାବି କରିପାରିବେ।
ପଦକ୍ଷେପ ୧: EPFO ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଥମେ, ଅଫିସିଆଲ୍ EPFO ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ।
ପଦକ୍ଷେପ ୨: ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି/ଲାଭକାରୀଙ୍କ କିଛି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ UAN ନମ୍ବର
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ
ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଏବଂ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍
ପଦକ୍ଷେପ ୩ : ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ
ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ନୋମିନିଙ୍କ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ନୋମିନି।
ପଦକ୍ଷେପ ୪: ଫର୍ମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
ଲଗଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ (ଯାହା ସବୁ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ):
ଫର୍ମ ୨୦: ପିଏଫ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ
ଫର୍ମ ୧୦ଡି: ମାସିକ ପେନସନ (EPS) ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ
ଫର୍ମ 5IF: ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ (EDLI)
ପଦକ୍ଷେପ ୫: ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ବାତିଲ ଚେକ୍: ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି।
ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍: ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍
ପଦକ୍ଷେପ ୬ : ଇ-ସାଇନ୍ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ
ଶେଷରେ, ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଇ-ସାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫର୍ମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ନମ୍ବର ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।