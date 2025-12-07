EPFO Rule: ଅବସର ପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫଣ୍ଡ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍

ଇପିଏଫରେ 12 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କରିହେବ କି ଜମା? ଅବସର ପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଯୋଜନା କେବଳ ସଞ୍ଚୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସାହାରା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମା କରିପାରିବେ? EPFO ​​କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ସଞ୍ଚୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଅବଦାନ ସୀମା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

12% ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା’ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ କି?

ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ EPF ପାଇଁ 12% ଦରମା କଟକଣା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। EPFO ​​ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସ୍ବଚ୍ଛିକ ଯୋଗଦାନ (Voluntary Contribution) ମାଧ୍ୟମରେ 12% ରୁ ଅଧିକ ଜମା କରିପାରିବେ ।

ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୌଳିକ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, EPF ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରେ।

କମ୍ପାନୀ କେବଳ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିବ

ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ 12% ରୁ ଅଧିକ କାଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ଏହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ କେବଳ ବୈଧାନିକ ହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍, 12% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ଆସିବ; କମ୍ପାନୀ ତାହା ସହିତ ‘ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗ’ କରିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ, ଅବଦାନ ସାଧାରଣତଃ 15,000 ର ମଜୁରୀ ସୀମା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦରମାରୁ PF କାଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଅଧିକ ଦରମା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି?

ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 15,000 ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମାରୁ EPF କାଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। EPF ଯୋଜନାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 26(6) ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି କମିଶନର (APFC) କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି କମିଶନର (RPFC)ଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମାରେ PF ଅବଦାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଦାବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ।

